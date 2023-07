Piscine per cani: dove andare in Brianza col proprio amico a quattro zampe

Anche il proprio cane, d'estate, ha bisogno di un po' di refrigerio dalla calura. Specialmente se vive in casa, o se il giardino della propria abitazione è molto soleggiato.

Dove andare, dunque, senza allontanarsi troppo da Monza? Ecco qualche idea.

Glen's Dogs, Seregno

Dal lunedì alla domenica, dalle 10.00 alle 20.00, è possibile nuotare col proprio cane nella piscina del centro cinofilo seregnese Glen's Dogs.

L'accesso è disponibile su prenotazione, ed è consentito a massimo due persone dello stesso nucleo familiare con uno o due cani. Si può scegliere se prenotare il nuoto ludico con istruttore presente, o se effettuare invece una lezione di approccio all'acqua o di avvicinamento agli sport acquatici.

Officina del cane, Brugherio

All'interno del centro cinofilo Officina del Cane è presente una splendida piscina interrata in cui nuotare e giocare con il proprio cane. La vasca viene prenotata in esclusiva: si può venire da soli col proprio amico a quattro zampe, oppure con un gruppo d'amici (umani e pelosi). Conclusa la permanenza in piscina è poi possibile usufruire di un’area verde recintata, sempre ad uso esclusivo, per rilassarsi e giocare.

La piscina è prenotabile dalle 9.00 alle 20.00 da lunedì a giovedì, il venerdì e il sabato dalle 9.00 alle 22.00, e la domenica dalle 9.00 alle 21.00.

Il prezzo del servizio è di 30 euro fino a due cani, mentre dal terzo sarà applicato un sovrapprezzo di 10 euro a cane. Le persone devono invece essere tesserate.

Tabui Dog Beach, Merate

Un piscina 20x5 metri con acqua salata, senza additivi chimici: la Tabui Dog Beach di Merate è un vero e proprio paradiso per il proprio cane!

L’ingresso ha un costo di 30 euro e comprende un'ora di piscina e un'ora nell'area sgambamento ad uso esclusivo, dove sciacquare e asciugare il cane. Nell’ora di piscina è compreso l’ingresso fino a tre cani e un numero massimo di sei persone, che possono entrare in acqua (ma c'è anche la possibilità di farsi seguire da un istruttore, a 5 euro per 30 minuti e a 8 per l'intera ora).