Sciare in Lombardia: ecco dove puoi farlo fino a Pasqua (almeno)

Se in pianura si "combatte" contro i fastidi della pioggia, sulle Alpi lombarde è arrivata la neve. Così, fino a Pasqua e probabilmente anche oltre, sarà possibile sciare con una gita in giornata da Monza.

A Santa Caterina Valfurva, ad esempio, confermano che le condizioni per lo sci saranno garantite fino a dopo Pasqua: la stagione è dunque prolungata di qualche settimana rispetto al solito calendario. Località quali Madesimo, Aprica, Motta di Campodolcino, Livigno, Valmalenco e Bormio sono ora avvolte in uno strato di neve soffice, e sono la destinazione perfetta per un weekend sulla neve o sulle ciaspole.

Chi ama avventurarsi con le ciaspole può vivere un'esperienza suggestiva in Val Gerola, seguendo l'itinerario attraverso i luoghi di produzione del bitto DOP, dal borgo di Fenile a Pescegallo. Mentre, un'opzione imperdibile per le famiglie, è il Family Bob di Cima Piazzi Happy Mountain, il primo bob su rotaia in Lombardia.

Anche le discese sulle Orobie sono garantite fino a Pasqua e oltre. Le cime bergamasche, dalla Val di Scalve alle piste di Colere Infinite Mountain, al Monte Pora fino al Termen, sono coperte da uno spesso manto di neve, e offrono almeno sei settimane di sci.

Accumuli di neve fresca alti settanta centimetri rivestono Ponte di Legno, al Tonale si arriva al metro e al Presena lo si supera.

La stagione sciistica si estende quindi per almeno sei settimane.

Infine, è possibile fare una gita giornaliera ai Piani di Bobbio, dove sono caduti dai 50 ai 60 centimetri di neve fresca durante la settimana.