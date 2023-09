Bomba d'acqua e grandine sulla tangenziale Nord: "In molti facevano ciò che è vietato"

Oggi pomeriggio 23 settembre si è scatenato ancora un violento acquazzone, una bomba d'acqua che che si è abbattuta sulla città di Milano e in Brianza, dopo le due, con grandinate localizzate anche molto forti. A Milano, come raccontano i colleghi di MilanoToday, ci sono stati alcuni disagi per la viabilità. In particolare, un'automobile è rimasta bloccata nel sottopasso di viale Scarampo, in zona Portello, che si è allagato.

A causa del temporale, il fischio d'inizio di Milan-Verona, previsto inizialmente al Meazza alle tre, è stato rinviato alle 3.25 dopo la consueta verifica del campo da parte del direttore di gara e i due capitani, Leao e Faraoni.

Ma anche per i monzesi di rientro in città ci sono state delle difficoltà. Sulla tangenziale Nord il pericolo, oltre alla grandine e alla pioggia battente, era creato anche dalle molte auto che si fermavano in corsia d'emergenza o di sorpasso. Tante le segnalazioni pervenute così come le osservazioni fatte anche sulla pagina Sei di Monza se... da un utente:

"Buongiorno a tutti. Poco fa mi trovavo in A52 e sono stata colta dal diluvio come tutti. Ma quello che mi ha fatto arrabbiare non poco é vedere le macchine che si fermavano o in corsia di sorpasso o di emergenza sotto i ponti. Vorrei dire che è qualcosa di estremamente pericoloso perché si possono creare incidenti. Purtroppo non ho potuto chiamare la polizia stradale, ma se con questo post posso raggiungere anche solo una persona che la pensa così ben venga. Oltretutto é anche vietato dal codice della strada e c’è multa e decurtazione punti!".

Una nostra lettrice, anche lei nel pieno della perturbazione in tangenziale, ha notato lo stesso pericolo dei veicoli fermi e ci ha scritto di non essere riuscita a chiamare la polizia stradale perché chiaramente impegnata a guidare con estrema prudenza date anche le condizioni avverse.