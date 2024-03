Uova di Pasqua 2024, le novità più originali da comprare al supermercato

Una Pasqua senza uova? Impossibile immaginarla! Ma quali sono le uova più originali che la Pasqua 2024 propone? Eccone una selezione.

Uova personalizzate da Iper - La grande i. Purtroppo, il servizio non è disponibile nella provincia di Monza. Tuttavia Iper Arese, Iper Vittuone, Iper Rozzano e Iper Milano-Portello permettono di usufruirne. Basta scegliere insieme al pasticcere peso, tipologia di cioccolato e decorazioni del tuo uovo e - il giorno dell'appuntamento - portare la sorpresa che vuoi inserire, per un uovo personalizzato al 100%.

Uovo Ferrero Rocher. Un classico della Pasqua degli anni passati, quest'anno porta con sé una novità: il guscio al cioccolato bianco, con granella di nocciola. La sopresa, invece, è invariata: tre Ferrero Rocher classici.

Uova serie TV. Fan di Mare Fuori? C'è l'uovo Bauli a tema, in finissimo cioccolato al latte. Sempre da Bauli, è possibile acquistare l'uovo di Mercoledì, de Il trono di spade e di House of the Dragon. Gli amanti di Bridgerton possono invece optare per l'uovo Witor's, con incarto rosa oppure blu.

Uovo Vanini "Tasting Experience" . La nuova linea di uova di Pasqua firmate Vanini propone ricette golose, incartate con materia prima a ridotta emissione di CO2. Tre i gusti: Cioccolato bianco con granella di pistacchi salati, Cioccolato bianco al caramello e granella di biscotto, Cioccolato al latte con pop corn caramellato e sale. Inoltre, acquistandole, è possibile partecipare all'estrazione di un viaggio in Sudafrica.

Uovo KitKat con Playstation. L'uovo di Pasqua KitKat, già proposto gli scorsi anni, quest'anno ha firmato una collaborazione con PlayStation. Si può scegliere tra la versione classica (cioccolato al latte con inclusioni di wafer) e il nuovo gusto al caramello. La sorpresa? Un KitKat Bunny e un voucher per una settimana di prova gratuita di PlayStation® Plus Premium, per accedere a una vastissima gamma di giochi. I dieci fortunati che troveranno anche il Golden Ticket vinceranno una console.

Uovo Baci Perugina. Anche Baci Perugina, per la Pasqua 2024, propone un gusto nuovo: un uovo di cioccolato fondente extra al gusto di caffè, con granella di nocciole caramellate.

Uovo di Pasqua Sperlari. Un'altra golosissima novità la propone Sperlari: l'uovo di Pasqua Galatine. Il guscio di cioccolato bianco aromatizzato al miele e yogurt con granella di Galatine permette di partecipare al concorso "Insieme con la musica", con in palio 13 Vip Experience ai Live di Radio Italia.