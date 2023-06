In un angolo incantato della Brianza la trattoria Bjrot compie 150 anni

Un luogo incantato che è vicino ma nello stesso tempo lontano da tutto: con i suoi colori e quell'atmosfera antica e rilassante ci riporta indietro nel tempo, in quel borgo dove tanti anni fa i mugnai e i commercianti brianzoli mettevano le loro radici in riva al Lambro. Proprio qui, a Verano Brianza, troviamo ancora, dopo 150 anni la Trattoria Bjrot, dove tradizione e innovazione si fondono con armonia.

In occasione dei 150 anni dell'attività abbiamo incontrato lo chef Luca Bongio, la terza generazione che si occupa del ristorante. Luca ci racconta questa storia tutta brianzola che comincia tanti anni fa.

"Durante la dominazione austro ungarica -ci spiega- le truppe di Napoleone si sono insediate in tutta la Brianza, infatti anche a Verano ci sono delle corti che portano ancora i nomi che derivano da questa dominazione. Il Bjrot è nato in questa zona perché c'erano i mulini e le tessiture. Questo edificio, prima di diventare una trattoria, era il bureau, ovvero l'ufficio dove riscuotevano le tasse. Poi il nome è stato storpiato dai veranesi e dal dialetto brianzolo ed è diventato Bjrot".

A trasformare l'ufficio delle tasse in trattoria è stato proprio il nonno di Luca, Andreino, che nel 1954 ha acquistato l'edificio e ha aperto il ristorante.

"All'inzio - continua Luca- servivano solo pesciolini, salame cotto, mortadella, trippa e, ovviamente, la cassoeula in inverno. Dopo mio nonno è subentrato mio padre Luigi nel 1984 e adesso, dal 2006, ci sono io".

Luca prende in mano le redini della situazione e porta avanti la tradizione di famiglia ma ha deciso di portare anche qualche novità.

"Si mantiene la tradizione e alcuni piatti tipici brianzoli (risotto alla luganega di Monza, la cotoletta, la casseuola e la trippa) però ho portato anche innovazione e qualcosa in più. Si veniva qui solo per i pesciolini ad un certo punto li ho tolti, ma a rotazione li rimetto in carta. La cucina si è evoluta e anche il modo di fare ristorazione. Abbiamo cercato un modo di portare avanti la tradizione ma nelle nostre corde. Cerchiamo di fare quello che ci piace e di offrire anche cose nuove". Con Luca a lavorare c'è anche la sorella, che si occupa della sala e mamma Rosa, sempre attenta a ogni dettaglio.

Il piatto forte? La cacio e pepe con tartare di gambero rosso. "Ha avuto talmente tanto successo che ad un certo punto - continua lo chef- l'ho tolto dalla carta (ma lo rimetterò) perché non voglio che la cucina, per noi che ci passiamo tante ore, diventi come un lavorare in fabbrica. Un piatto non deve diventare la cucina e per mantenere il nostro entusiasmo nel lavoro e la nostra passione nel farlo variamo il menu a seconda della stagionalità e del nostro gusto. Oggi abbiamo, per esempio, lo storione che non si trova ovunque sulle tavole e usiamo anche nuovi metodi di cottura".

La clientela alla trattoria Bjrot è varia: dagli affezionati brianzoli (che arrivano da Monza e da tutte le città di questa bellissima provincia), ai milanesi e ai comaschi. Questo anche perché Verano si trova in un punto strategico a cavallo delle due province ed è nel contesto del Parco Valle Lambro. In questa strada d'altri tempi che costeggia il fiume d'estate si può godere di uno spazio esterno delizioso.

"Fino a fine luglio il venerdì sera abbiamo un aperitivo particolare, a base di salame e champagne: dando la possibilità, con costo abbordabile, di assaggiare buon vino e prodotti di qualità". Tradizione, innovazione e un angolo di verde. Non troppo lontano, ma che regala la pace di una giornata in mezzo alla natura e riporta alla convivialità semplice e cortese del passato.

Il comune di Verano Brianza ha premiato la Trattoria Bjrot con il Beniamino un riconoscimento istituito lo scorso anno e il ristorante è stato anche inserito nella rinomata guida Il Golosario del giornalista, gastronomo e scrittore Paolo Massobrio.