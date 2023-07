Alla scoperta del sentiero del viandante via lago, il nuovo biglietto unico treno più battelli

Niente macchina, traffico e colonne sulla Statale 36. Da oggi e fino al 5 novembre c'è un biglietto unico che permette di raggiungere la provincia di Lecco da qualsiasi stazione della Lombardia, recarsi ai punti di imbarco della Navigazione Lago di Como nei comuni di Lecco, Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Lierna, Varenna, Bellano, Dervio, Piona e Colico, utilizzare la navigazione di linea per una libera circolazione tra Lecco e Colico, con scalo a Bellagio, alla scoperta del Sentiero del Viandante lacustre. Tutto in un unico biglietto, con validità per tutta la giornata di utilizzo (fino all’ultima corsa). L’acquisto del biglietto consentirà uno sconto del 50% sul biglietto intero di accesso a Villa Monastero di Varenna.

Sono inclusi nel biglietto:

Viaggio in treno con Trenord A/R da qualsiasi stazione della Lombardia a Lecco

Libera circolazione ferroviaria tra le stazioni di Lecco e Colico

Libera circolazione in battello fra gli scali compresi tra Lecco e Colico, con interscambio consentito solo a Bellagio

Accesso a Villa Monastero di Varenna alla tariffa agevolata scontata del 50% sul biglietto intero

La tariffa è unica al costo di 29 euro a persona. L'offerta è valida dal 15 luglio al 5 novembre 2023. Acquista ora: Biglietterie e PVE Trenord (dal 25/7), sito e app. Stazione di Arrivo: Lecco (tutte le stazioni), poi libera circolazione tra Lecco e Colico. Biglietto speciale: Biglietto di andata e ritorno, valido da tutte le stazioni della Lombardia a Lecco (tutte le stazioni), libera circolazione ferroviaria tra le stazioni di Lecco e Colico e libera circolazione in battello fra gli scali compresi tra Lecco e Colico, con interscambio a Bellagio.

Informazioni utili

Il biglietto è acquistabile in tutti i canali ufficiali di Trenord. Il biglietto online va stampato e utilizzato nel giorno scelto in fase di acquisto e non richiede convalida. Il biglietto è utilizzabile da una singola persona. La data di viaggio del biglietto online non può essere modificata. Il biglietto non è rimborsabile. Nel caso di gruppi superiori a 20 persone è necessario, prima dell’acquisto dei biglietti, verificare la disponibilità del treno scrivendo a comitive@trenord.it e a infocomo@navigazionelaghi.it. Per saperne di più: www.trenord.it/giteintreno e www.navigazionelaghi.it