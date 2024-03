Mercato auto, oltre il 90% delle persone preferisce acquistare nelle concessionarie

Il 2023 è stato un anno di traguardi significativi per l'industria automobilistica italiana, con il mercato auto che ha raggiunto un record di fatturato, superando la soglia dei 45 miliardi di euro del 2007. Questo dato segna un importante ritorno alla crescita dopo anni di fluttuazioni economiche e sottolinea il continuo interesse dei consumatori italiani per l'acquisto di veicoli nuovi.



Nonostante l'ascesa delle transazioni online in diversi settori, una recente ricerca ha rivelato che oltre il 90% degli intervistati preferisce ancora acquistare l'auto in concessionaria. Questa preferenza è giustificata da diversi fattori, tra cui la percezione di maggiore sicurezza nell'acquisto di un veicolo nuovo o usato presso un concessionario ufficiale. Inoltre, la possibilità di provare direttamente il veicolo e di condurre la trattativa faccia a faccia con un consulente esperto sono elementi che continuano a attrarre i consumatori verso i showroom delle concessionarie.

A Monza nel 1963 nasce Lombarda Motori Srl, fondata da Luigi Zannier. L'azienda ha radici profonde nella comunità locale e nel panorama automobilistico italiano. Nel corso degli anni, Lombarda Motori ha registrato una costante crescita e ha aperto numerose sedi nella regione, diventando un punto di riferimento per gli amanti dell'automobile in Lombardia.

L'ultimo traguardo è stato l'inaugurazione del nuovo CUPRA Garage, avvenuta il 4 marzo. Situato in viale Sicilia, al numero 48, il CUPRA Garage rappresenta un'ulteriore testimonianza dell'impegno continuo dell'azienda nell'offrire un servizio di alta qualità e un'esperienza senza pari ai propri clienti. In questo spazio moderno e accogliente, gli appassionati possono esplorare l'intera gamma di veicoli CUPRA e SEAT, accompagnati da consulenti specializzati pronti a soddisfare ogni esigenza.



Il successo del nuovo CUPRA Garage Lombarda Motori a Monza sottolinea l'importanza della presenza fisica delle concessionarie nel contesto dell'acquisto di auto. Nonostante le nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione, il contatto diretto con il prodotto e l'assistenza personalizzata continuano a essere valori fondamentali per i consumatori italiani.