CUPRA, il brand sportivo che cresce anno dopo anno

Ci sono brand che, partendo da un prodotto, si trasformano nel corso degli anni in veri e propri stili di vita. Marchi che vengono spesso associati a gruppi di persone o a oggetti e servizi che – per motivi di prestigio, di storia o di particolarità dei prodotti – distinguono coloro che li posseggono da tutti gli altri. Non stiamo qui ad elencarli, ma di sicuro a chiunque ne viene in mente subito qualcuno.

In questo senso, quello motoristico è probabilmente uno dei comparti dove questa “regola” vale più che in molti altri, sia nelle quattro che nelle due ruote.

Aperto il nuovo CUPRA Garage di Monza

A Monza, Lombarda Motori, punto di riferimento quando si parla di CUPRA, ha APERTO il nuovo CUPRA Garage in viale Sicilia, 48. Una struttura moderna e innovativa dove è possibile “toccare con mano” tutta la gamma CUPRA, accompagnati e consigliati da un personale specializzato e altamente qualificato, capace di trovare l'auto adatta ad ogni esigenza.

Una lunga storia quella di Lombarda Motori fatta di continue innovazioni e di record battuti anno dopo anno, a dimostrazione di una professionalità senza pari che l'hanno resa leader nazionale del Gruppo Volkswagen.

Per conoscere meglio questa importante realtà italiana dell'automotive e scoprire l'intera gamma CUPRA non rimane che recarsi nella nuova sede del CUPRA Garage di Monza e visitare il sito web per rimanere aggiornati sulle novità e avere tutti i contatti.

Quando le prestazioni sono sinonimo di passione

Basti pensare a CUPRA, che in pochi anni si è ritagliato un ruolo importante all'interno del settore automobilistico, con soluzioni innovative e modelli di auto che rappresentano il compromesso perfetto tra guida sportiva, alte prestazioni, comfort e design moderno.

Brand che può vantare una flotta di vetture sportive di ogni tipologia che, anno dopo anno, cresce sia in termini di consensi che di vendite.

I modelli li conosciamo bene: Leon, la sportiva dal design unico, Formentor, che unisce prestazioni sportive alla comodità del SUV coupé, Tavascan, il primo SUV elettrico Made in CUPRA dall'avanzata tecnologia e dagli oltre 540 Km di autonomia, per continuare con Leon Sportstourer dove spazio ed efficienza fanno il paio con performance importanti e Ateca che con il suo stile rappresenta il SUV dal cuore sportivo che riflette il lato avventuroso di chi la guida. Per chi poi è alla ricerca di un'auto molto prestazionale, che sappia regalare le emozioni tipiche di una sportiva, ma che sia 100% elettrica, la soluzione si chiama Born.

Come detto CUPRA non è soltanto un importante brand di auto sportive, ma in pochissimo tempo si è affermato anche come stile di vita grazie anche alle tante iniziative e agli eventi che ruotano attorno al marchio. Ne è un esempio il Cupra Padel Tour che da tre edizioni attraversa l'Italia con tornei che legano uno dei marchi automobilistici più amati allo sport del momento.

.