Da Biassono alla Nazionale: tre pattinatori della Corona Ferrea scelti dal tecnico azzurro

Un grande successo, e un infinito orgoglio, per il Corona Ferrea Pattinaggio Biassono. Ben tre atleti della società presieduta da Anna Colzani e affiliata all’Ussmb (Unione società sportive Monza e Brianza) sono stati convocati per il raduno regionale in programma il prossimo 4 ottobre a Lonato (Bs).

La scelta del commissario tecnico della nazionale azzurra Fabio Holland è caduta sui cugini biassonesi Martina Saini (senior) e Luca Saini (Allievo A) e sul seregnese Luca Gria Spinelli (Cadetto).

“Pur tenendosi in Lombardia si tratta di un raduno nazionale a tutti gli effetti. Le normative anti Covid che limitano gli spostamenti hanno costretto la federazione a convocare i migliori atleti nella loro regione di appartenenza. Per noi è un orgoglio mandare a questo appuntamento tre pattinatori. Luca Gria Spinelli e Martina Saini hanno già preso parte ai campionati italiani mentre Luca Saini è una vera e propria new entry dato che si allena con noi da maggio” ha commentato la presidente.

Ad allenare i giovani pattinatori (tutti i giorni, dal lunedì al sabato) sono Alessandra Tremolada e la preparatrice atletica Eleonora Vertemati. “Le loro sessioni pomeridiane durano circa un paio d’ore, ma atleti del loro livello avrebbero bisogno di allenamenti ben più intensi. Purtroppo dobbiamo adattarci alla scarsità di impianti” ha spiegato Anna Colzani.

La Corona Ferrea ha potuto riprendere l’attività agonistica in primavera, appena si sono allentate le misure del lockdown, usufruendo di un impianto ad Albiate e della pista adiacente al campo di calcio dell’A.C. Biassono. “Ringrazio la società del Biassono che ci ha dato una grossa mano” ha sottolineato la presidente. Presto la società si trasferirà però negli spazi al chiuso del Palarovagnati.