Video Gol Monza-Cagliari 1-0, highlights e sintesi

Dopo la bella vittoria contro il Genoa, il Monza affronta in casa il Cagliari, bisognoso di punti salvezza.

Il primo tempo è molto equilibrato, con gli ospiti che si fanno vivi con una punizione di Lapadula e un colpo di testa di Dossena.

Il vantaggio per i padroni di casa arriva al 41' con Maldini, che conferma il suo momento magico e su punizione infila la palla all'incrocio dei pali. Secondo gol consecutivo e terzo in questo campionato per l'ex Milan.

I sardi rispondono al 61' ma su cross di Augello, Carboni anticipa di un soffio Oristanio sul secondo palo e salva i suoi.

Passano tre minuti e Lapadula fa la sponda per Deiola, che calcia in porta col destro ma non trova la porta per un soffio.

Il Cagliari spinge e al 68' trova il gol con Lapadula su angolo, ma Marcenaro annulla su segnalazione dell'assistente.

Grande occasione anche per il Monza nel finale, ma Colombo spreca da due passi.

Gli highlights del match: