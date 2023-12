Serie B: la Rimadesio cade a Salerno. Decisivo il pessimo terzo quarto

Fallisce la prova del nove la Rimadesio che dopo essere tornata al successo nell’ultimo turno casalingo cade a Salerno sul campo della penultima forza del campionato. I bluarancio giocano a tratti una buona partita ma si sciolgono in maniera inaccettabile nel terzo quarto quando i padroni di casa piazzano l’allungo decisivo in una frazione vinta 32-15. A nulla serve poi il tentativo di rimonta nel quarto finale, che si ferma sul -2, dopo essere stati anche stati sotto anche di 21 punti. La vittoria va alla Virtus Arechi, che torna al successo dopo 5 stop consecutivi e accorcia la classifica verso il basso. Una prestazione che, al netto delle assenze, da la conferma che quest’anno ci sarà da soffrire e che bisogna guardarsi alle spalle in classifica piuttosto che davanti.

Parte bene l’Aurora che allunga sul 7-12 grazie ai punti di Elli e Giarelli. I campani non stanno a guardare con Kekovic che nel pitturato punisce a ripetizione mentre Arnaldo trova il canestro da dietro l’arco. Al 10′ i padroni di casa conducono 28-22 ma nel secondo quarto i brianzoli sembrano controllare la partita in una frazione dove si segna pochissimo. Giarelli e Baldini segnano gli unici canestri dal campo del quarto per Desio, ma Salerno segna solo sei punti e all’intervallo si arriva praticamente in equilibrio, con i campani che guidano 34-32.

Al rientro dagli spogliatoi però la Rimadesio sbaglia completamente approccio ed atteggiamento e si consegna agli avversari che fanno praticamente quello che vogliono. Un gioco da 3 punti di Spizzichini apre la frazione, poi dopo il canestro di Sodero per il 37-34, Kekovic, Capocotta e Spizzichini confezionano l’11-0 che spacca la partita sul 48-34 del 25′. Baldini e Maspero sbloccano gli ospiti che rimangono a galla sul 51-40, ma un’altra bomba di Spizzichini a cui fanno seguito due liberi di Kekovic e due facili canestri di Capocotta ed Acunzio, regalano il massimo vantaggio a Salerno sul 66-45. Klanskis dalla linea della carità fissa il 66-47 del 30′ dando il via inaspettatamente al parzialone di 19-0 con cui Desio torna in scia sul 66-64 del 35′. Protagonista assoluto del break Giarelli, che apre il quarto finale con 9 punti consecutivi mentre Sodero lo chiude con bomba e canestro dalla media. Ancora una volta è Spizzichini a togliere le castagne dal fuoco ai campani mandando a bersaglio due triple che ridanno ossigeno alla Virtus sul 74-67. Sodero risponde con la stessa moneta (74-70), ma nel finale Salerno è algida dalla linea della carità facendo percorso netto con Acunzio e Capocotta, mentre l’Aurora non segna praticamente più. Il finale è 81-73.

Venerdì si torna in campo al PalaDesio nell’ultima sfida prima della pausa natalizia del campionato. Avversario Brianza Casa Basket, palla a due alle ore 20.30.

Lars Virtus Arechi Salerno - Rimadesio Desio 81-73 (28-22, 6-10, 32-15, 15-26)

Lars Virtus Arechi Salerno: Lazar Kekovic 21 (8/11, 0/0), Marco felice Capocotta 16 (6/6, 0/0), Gabriele Spizzichini 14 (2/5, 3/3), Mattia Acunzo 11 (2/5, 0/4), Andrea Arnaldo 8 (1/2, 2/2), Mantvydas Staselis 5 (2/3, 0/3), Marco Cucco 2 (1/1, 0/1), Tomás Fernández lang 2 (0/2, 0/0), Francesco Spinelli 2 (0/0, 0/1), Emanuele Lucadamo 0 (0/1, 0/0), Abdramane Haidara 0 (0/0, 0/0), Mario Alfano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 30 - Rimbalzi: 32 1 + 31 (Mattia Acunzo 14) - Assist: 23 (Mattia Acunzo 7)

Rimadesio Desio: Gabriele Giarelli 18 (7/13, 1/2), Giacomo Baldini 14 (4/7, 1/5), Ricards Klanskis 13 (5/9, 0/2), Guglielmo Sodero 13 (3/5, 2/5), Giacomo Maspero 5 (0/3, 1/2), Matteo Tornari 4 (0/0, 1/3), Stefano Elli 4 (2/3, 0/0), Simone Caglio 2 (0/1, 0/1), Simone Valsecchi 0 (0/4, 0/0), Andrea Mazzoleni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 24 4 + 20 (Gabriele Giarelli, Giacomo Baldini, Guglielmo Sodero 5) - Assist: 20 (Gabriele Giarelli 6)