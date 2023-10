Serie B: La Rimadesio in cerca di riscatto nella trasferta di Livorno

Dopo il netto stop sul campo di Fiorenzuola, la Rimadesio torna subito in campo nel turno infrasettimanale di mercoledì a Livorno contro la Libertas, nel remake dell’esaltante serie play off della scorsa stagione che vide i bluarancio soccombere solamente a Gara-5. Coach Gallazzi dovrà ancora a fare a meno di Caglio e molto probabilmente di Tornari per cui si tenterà il recupero per la sfida di domenica prossima contro Rieti che, a causa dell’indisponibilità del PalaDesio, si giocherà al PalaMeda.

La Libertas Livorno ha confermato quasi in toto il roster che lo scorso campionato ha chiuso al primo posto il Girone A, prima di venire sconfitto in finale play-off da Vigevano. L’obiettivo stagionale è ancora una volta provare a fare il salto di categoria, e la formazione del confermato Marco Andreazza è partita forte, mettendo infila due vittorie nelle prime due uscite stagionali contro Cassino e sul campo di Omegna. Perso il play Francesco Forti per infortunio nel mese di settembre, dovrebbe tornare arruolabile tra qualche mese, i livornesi hanno inserito in cabina di regia l’olandese Leon Williams, classe ’91 che ha disputato i campionati europei in maglia Oranje nel 2022. Prima di questa esperienza ha sempre giocato in Olanda, dove è stato prelevato da Groningen. Sugli esterni confermato Jacopo Lucarelli, classe ’96 che nelle prime due uscite ha prodotto 19 punti e 6.5 rimbalzi con il 40% di realizzazione da dietro l’arco. Nel pitturato la voce grossa la fa il 38enne Tommaso Fantoni, pure lui confermato, mentre nel ruolo di ala forte conferma per il classe ’91 Francesco Fratto, giocatore di impatto che in stagione viaggia a 14 punti e 12.5 rimbalzi di media. Conferme poi per il play classe ’01 Andrea Bargnesi, e per la guardia 31enne Antonello Ricci, che ha iniziato la stagione con un ottimo 43% da dietro la linea dei 3 punti. Confermato anche il classe ’89 Andrea Saccaggi, esterno molto pericoloso pronto a dare il suo contributo dalla panchina. Da San Miniato arriva invece l’ala classe ’99 si scuola Castelfiorentino Luca Tozzi, mentre da Siena è stato prelevato il centro di origine Rumena Dorin Buca, classe ’02 di 2016 cm.

Palla a due alle ore 20.45 di mercoledì 11 ottobre presso il PalaMacchia di via Allende a Livorno. La partita sarà diretta dai signori Nicola Alessi di Lugo (RA) e Alex Di Mauro di Sassomarconi (BO). La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass.