Eccellenza A. L'Ardor Lazzate rimonta 3 goal contro la Sestese Calcio in 10 minuti

Nell’undicesima giornata del campionato di Eccellenza, l’Ardor Lazzate blocca la Sestese Calcio con il risultato di 3 a 3.

Partono forte gli ospiti che vanno subito in vantaggio al minuto 8 con Pedrabissi, bravo a sbloccare immediatamente il match.

Prima ancora che i padroni di casa possano provare a pareggiare i conti, Dellavedova fa 0 a 2 al 30’.

Il secondo tempo inizia come il primo e neanche a dirlo, la Sestese fa 3 a 0 al 59’ di nuovo con Dellavedova.

Quando la partita sembra ormai chiusa, l’Ardor la riprende negli ultimi 15 minuti, in maniera incredibile, prima con Corona al 76’, poi con la doppietta di Berberi all’80 e 85’ con i tifosi in delirio.

Finisce così la gara, con un grande rammarico per gli ospiti e una grande festa per i padroni di casa e soprattutto per il nuovo allenatore Mastrolonardo.