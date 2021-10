3° giornata di Serie D Girone B. La Folgore trova il pareggio in rimonta a Breno, il match termina 2 a 2

Nella 4° giornata del campionato di Serie D Girone B, la Folgore Caratese pareggia in rimonta a Breno.

Al 13’ subito vantaggio degli ospiti con un grande diagonale di Kouda che infila nell’angolino il portiere avversario.

Al 30′ risposta degli ospiti che al termina di un’azione molto confusa, trovano l’1 a 1 con Brancato.

Passano 6 minuti e il Breno ottiene un calcio di rigore che lo specialista Melchiori non sbaglia portando avanti i suoi.

La partita non si ferma mai e dopo solo due minuti altro rigore fischiato, sta volta per la Folgore a causa di fallo di mano di Perez poi successivamente espulso. Giuliano Alma non sbaglia, primo goal con i brianzoli.

Dopo un sostanziale equilibrio con alcune occasioni per parte, il match termina in pareggio.