Alla Dacia Arena il Monza sfida l'Udinese in Coppa Italia

Una settimana intensa per la formazione di Palladino che oggi, alle 21.00, scenderà in campo contro l'Udinese per la sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia. La squadra brianzola arriva da una qualificazione piuttosto difficile: nella gara precedente si erano trovati di fronte il Frosinone di Fabio Grosso, che era passato in vantaggio di due reti. A ribaltare e, regalare, il passaggio del turno sono stati Valoti, Caprari e Gytkjaer.

Le due formazioni si sono già incontrate in questa stagione: il Monza, tutta un'altra squadra rispetto a quella vista nelle prime giornate, ha perso al primo incontro con i friulani per 2-1 in casa. Ad Udine, quindi, arriverà una squadra che ha voglia di rivincita.

Ecco la probabile formazione del Monza di stasera:

MONZA (3-5-2): Cragno; Donati, Antov, Carboni; Birindelli, Rovella, Ranocchia, Colpani, D’Alessandro; Petagna, Valoti. All. Palladino