Ardor Lazzate: Guanziroli, Marioli e Mzoughi sono confermati

Grandi notizie per i tifosi! Guanziroli, Marioli e Mzoughi, tre elementi chiave del pacchetto difensivo dell’Ardor Lazzate, resteranno con la squadra nella stagione 2023/24.

Il comunicato della società:

“Guanziroli, Marioli e Mzoughi saranno ancora con noi!

Conferma in blocco per il pacchetto difensivo che ha saputo farsi valere nel corso dell’annata appena conclusa e resta a disposizione di mr. Fedele per la stagione 2023/24!

Un’altra avventura insieme: forza, ragazzi!”