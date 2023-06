Bomba di mercato dell'Ardor Lazzate: chiuso il colpo Francesco Giangaspero

Francesco Giangaspero è il primo, grandissimo, colpo dell’Ardor Lazzate per la stagione 2023/24!

Bomber di razza, classe ‘93, Francesco ha disputato l’ultima annata calcistica tra le fila del Cast Brescia vincendo da protagonista il girone di C del campionato di Eccellenza. Nel suo passato quasi 200 presenze in Serie D e più di 60 goal all’attivo. Cresciuto nel vivaio di Enotria e Monza, ha indossato le maglie anche di Renate, Seregno, Pro Sesto, Pontisola, Ciserano e Leon, solo per citarne alcune.

Ora, Giangaspero è pronto per iniziare l’avventura in Gialloblù e calcare il fantastico manto sintetico del Gianni Brera di Lazzate.

Benvenuto, Francesco!

(Comunicato Ardor Lazzate)