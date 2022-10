Concorezzese, con la Grentarcadia arriva una sconfitta di misura

Sei giornate di campionato sono poche per tirare le prime conclusioni o fare pronostici finali, ma è l'avvio della Concorezzese siicuramente non è dei migliori. La formazione brianzola ha subito un'altra sconfitta e questa volta contro la noenata GrentArcadia che di fatto l'ha superata in classifica. In questo campionato fino a questo momento ha trovato solamente una vittoria.

Gli uomini di Perziano partono più aggressivi, mentre la Concorezzese fatica a trovare spazi. La prima occasione arriva all'8' per il GrentArcadia, con Lozza. Ma il portiere biancorosso si fa trovare pronto. Alla mezz’ora la gara si anima: la Concorezzese sfiora il vantaggio con Lovece, poi gli ospiti reclamano un fallo in area. Al 40', il match si sblocca quando gli uomini di Perziano trovano il vantaggio con Pozzi che di testa infila in rete il pallone.

Nella ripresa al 10': Parma viene espulso per un brutta entrata e lascia in 10 la Concorezzese. Da qui in avanti il match non cambia e l’ultimo assalto in 8 contro 11 degli uomini di Nava non serve a nulla. Finisce così 0-1 per la GrentArcadia, con la Concorezzese che finisce in fondo.

La classifica del Girone B

Arcellasco 16

Casati Arcore 16

Cavenago 14

Nuova Sondrio 13

Biassono 12

Vibe Ronchese 12

ColicoDerviese 9

Calolziocorte 8

Costamasnaga 7

Lissone 7

Galbiate 6

Speranza Agrate 5

GrentArcadia 4

Olgiate Aurora

Concorezzese 3

Missaglia Maresso 2