Finisce a reti inviolate il match tra Udinese e Monza

Nella 23esima giornata del campionato di Serie A, il Monza affronta in trasferta l'Udinese, cercando tre punti fondamentali

per il prosequio della stagione.



Nel primo tempo i bianconeri sono molto più pericolosi, con la prima occasione, in realtà tripla, che arriva al 9', con Lucca, Payero e Lovric che non riescono a trovare la via del gol.



L'ex Middlesborough ci prova ancora al 18', quando pescato da Thauvin, ci prova a giro sul secondo palo, senza trovare la porta.



I ragazzi di Cioffi trovano sulla propria strada un super Di Gregorio, che anche tra il 30' e il 35' dice di no a Thauvin, per poi ripetersi su Lucca, mettendo in corner la conclusione.



Nel secondo tempo i brianzoli provano a reagire, ma entrambe le squadre non riescono a creare grandi occasioni da gol.



L'unica vera chance, capita al 90': angolo a uscire di Ciurria e colpo di testa perfetto di Marì, che viene salvato sulla linea da Lovric.





La partita finisce così a reti inviolate, con l'Udinese che può sicuramente recriminare di più rispetto ai ragazzi di Palladino.