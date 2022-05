Folgore Caratese, il Presidente Criscitiello al Cittadino: “Play off dedicati a Riccardo Patrucco”

Il Presidente Criscitiello al “Cittadino” ha dichiarato che i Playoff della Folgore Caratese saranno dedicati a Riccardo Patrucco, giornalista della Caratese scomparso nel 2008:

“Ho intitolato la sala stampa a Carate e ora dedico i playoff, a lui e alla sua famiglia perché sono certo che per lui sarebbe o è un momento indimenticabile”.

Non manca certo il pensiero ai tifosi, con cui, il rapporto, negli ultimi tempi, non sempre è stato facile: “La società sta vivendo un momento unico - ha aggiunto - invito i tifosi a esserci, è naturale. Un caro pensiero a quella quindicina di sostenitori che non ci hanno mai abbandonato, ma, davvero, spero domenica ci siano molti altri a sostenere la squadra.

Se confrontiamo la nostra società con altre della stessa categoria siamo un caso particolare: abbiamo circa 7 mila followers sui social network, il grado di attenzione è altissimo”.