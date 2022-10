Il punto sul campionato di Serie D: campionato equilibrato, come stanno andando le Monzesi nel girone B?

Quando si è arrivati a quasi un quarto di stagione, il girone B di serie D continua ad essere dominato dalla “sorpresa” Lumezzane. L’occhio di riguardo, in questo caso è per le squadre di Monza impegnate nel girone. Un weekend di derby tra le due compagini: infatti, Folgore Caratese e Seregno si sono sfidate nell'anticipo di sabato pomeriggio. Ad avere la meglio la squadra che nella scorsa stagione militava in serie C. Allo stadio Ferruccio gli azzurri hanno superato 3-1 i cugini della Folgore. La gara, dopo un ottimo momento iniziale degli ospiti, l’ha sbloccata al 27’ Moddou Diop che si è guadagnato un rigore. Il senegalese ha concesso il bis al 38’, mettendo in rete l'assist di Lorenzo Rusco. Melosi nella ripresa ha inserito Pinotti che al 4’ ripaga la fiducia del proprio tecnico accorciando le distanze. Padroni di casa che non si lasciano spaventare e al 14' Felleca chiude definitivamente i conti.

Se andiamo ad analizzare la posizione in classifica la squadra di Lanzaro può sicuramente tirare un sospiro di sollievo, dato che è salita a 12 punti e si trova esattamente a metà classifica a sole due lunghezze dalla zona playoff. Sorride di meno la Folgore di Melosi che è costretta ad un'altra frenata e rimane ferma a sette punti.

Il prossimo weekend sarà importante per entrambe le formazioni: il Seregno sarà impegnato nella trasferta di Ciserano mentre la Folgore ospita tra le mura amiche il Calcio Desenzano.

La classifica aggiornata:

Lumezzane 19

Arconatese 16

Varesina 16

Brusaporto 14

Villa Valle 14

Alcione Milano 13

Casatese 13

Sporting Franciacorta 13

Seregno 12

Virtus Ciserano Bergamo 12

Ponte San Pietro 9

Città di Varese 9

Desenzano 8

Real Calepina 8

Folgore Caratese 7

Caronnese 6

Sona 4

Breno 3