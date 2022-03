La Speranza Agrate perde la sfida contro la Pontelambrese

Squadra in casa

Squadra in casa Speranza Agrate

Sconfitta della formazione di Agrate che subisce la rimonta della Pontelambrese dopo l'iniziale vantaggio ad opera di Carollo dopo soli dodici minuti dall'inizio della gara. I brianzoli subiscono al 22' il gol del pareggio di Maffia e nella seconda frazione di gioco Gerosa segna su rigore il vantaggio della Pontelambrese e i rossoverdi non riescono più a trovare una reazione e a provare riportare in parità la gara. Tanto che al 39' arriva anche la terza rete, ad opera di Brighenti che condanna alla sconfitta la Speranza Agrate.



Una sconfitta pesante per Pizzi che ora si trova in piena e completa zona rossa. Domenica dovrà trovare una vittoria la formazione brianzola, visto che sfiderà proprio l'altra comasca che si trova in ultima posizione a quota 12 punti.