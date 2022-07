Amichevoli d'estate: dove vedere gratis Monza-Renate

Sarà il canale 60 sul digitale terrestre di Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente) a trasmettere per gli appassionati di calcio questo pomeriggio, lunedì 25 luglio, alle 17,30 la sfida amichevole tra il Monza e il Renate. Per la squadra allenata da Mister Stroppa sarà il quarto test estivo dopo quelli contro Bellinzona, Lugano e Piacenza.

Renate in Lega pro

Gli avversari del Renate, in una sfida tutta brianzalo, saranno tra i protagonisti del prossimo campionato di Lega Pro-Serie C. Prossimo appuntamento per seguire le amichevoli estive della neopromossa Monza, è in programma il 30 luglio con la gara contro il Novara, sempre al Monzello.