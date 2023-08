Il Monza chiude il colpo Lorenzo Colombo dal Milan

Il Monza è riuscito a siglare un accordo con il Milan per la cessione in prestito di Lorenzo Colombo. La notizia è arrivata direttamente da Gianluca Di Marzio, confermando quanto si diceva negli ultimi giorni sulla maggior parte dei giornali.

La scelta del Milan di non convocare Colombo per la trasferta a Roma ha fatto comprendere che le trattative stavano entrando in una fase cruciale.

L'apporto dell’attaccante potrebbe rivelarsi prezioso per i brianzoli, con la partenza di Andrea Petagna, mister Palladino, aveva assolutamente bisogno di una nuova pedina nel reparto offensivo.

Il giocatore prima di trasferirsi firmerà un rinnovo con il Milan.