Promozione, Girone B: Il Lissone piega il Missaglia Maresso

Pronti, partenza e via! Il campionato di Promozione è iniziato e, nel weekend appena passato, si sono disputati i primi 90 minuti di questa nuova ed entusiasmante stagione. Un campionato che si aspettava da tanto visto i continui stop dovuti alla Pandemia degli anni scorsi, con la voglia di tutte le squadre di tornare a disputare una competizione ufficiale e giocarsi il tutto per tutto per provare a salire e conquistare il passaggio in Eccellenza.



A scendere in campo ieri il Lissone, che in casa ha ospitato la neopromossa lecchese Missaglia Maresso. Una gara a senso unico per i padroni di casa che si sono imposti con il risultato finale di 3-0 e primi tre punti nel campionato.



LA PARTITA



Al Comunale di Via dei Platani per la prima giornata di campionato partono bene i ragazzi di Fossati che al 9’ si affacciano in area ospite con un filtrante di Orellana per Tedone che viene anticipato in extremis da un difensore. Al 19’ sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra Caruso schiaccia di testa ma la conclusione è bloccata da Rossi. Gara dai ritmi non troppo elevati alla mezz’ora un cross dalla destra indirizzato a Ferrari viene sventato da un provvidenziale intervento del portiere del Missaglia. Sempre Rossi nega con un plastico tuffo la rete a Caruso il cui colpo di testa sembrava già in rete. Al 38’ ecco che si sblocca il match: un cross lungo di Ferrari pesca Caruso che di testa non sbaglia. Al rientro in campo riparte forte la formazione di casa e Borsetti trova il tap-in vincente per il raddoppio del Lissone. Missaglia pericoloso al 54’, un errore in disimpegno a centrocampo, innesca un contropiede che viene sventato sulla linea da Monteleone, abile a spazzare la conclusione di Rigamonti. Locali che trovano al 71’ la terza rete su contropiede: Orellana insacca a fil di palo. Nulla succede più sino al termine del recupero.



IL TABELLINO

AC LISSONE - MISSAGLIA MARESSO 3-0



AC LISSONE: D’Ordia, Pozzoli, Monteleone, Borsetti (61’ Motta), Chyupak, Sosio (77’ Dionisi), Orellana (83’ Di Salvo), Bonoldi (67’ Borgoni), Caruso, Ferrari, Tedone (70’ Codianni). A disp. ElsaiedSeif, Gambirasio, Mandaradoni, De Vecchi. All. Fossati Simone

MISSAGLIA MARESSO: Rossi, Maggioni, Fanelli (32’ Stefanoni), Di Gioia, Biella (72’ Biagi), Verderio, Soleti (68’ Panzeri), Proserpio (85’ Perego), Strano (55’ Maglia), Caprinali, Rigamonti. A disp. Brivio, Catalano, Valli, Ingrassia. All. Carella Davide

ARBITRO: Pagano Edoardo di Bergamo

MARCATORI: 38’ Caruso, 49’ Borsetti, 71’ Orellana