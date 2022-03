Il Renate esce sconfitto nel match contro il Piacenza

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Renate

Nel turno infrasettimanale del campionato di Serie C Girone A, il Piacenza cala il tris in casa del Renate e ottiene tre punti fondamentali in chiave playoff.

Gli ospiti vanno avanti al 19’ con una rocambolesca punizione di Giordano che rimbalza davanti a Pizzignacco e lo beffa.

Lo 0 a 2 arriva nel secondo tempo quando Cesarini, appena entrato, si procura un rigore che successivamente batte in maniera impeccabile.

I padroni di casa non riescono a reagire e nel finale subiscono la terza rete di Dubickas, liberato da una grande giocata del solito Cesarini.

RENATE (3-5-2): Pizzignacco; Ermacorara (dal 22′ s.t. Morachioli), Silva, Esposito A. (dal 1′ s.t. Sini); Spaltro, Baldassin, Ranieri (dal 34′ s.t. Gavioli), Esposito G., Anghileri; Chakir (dal 22′ s.t. Rossetti), Piscopo. (Albertoni, Cugola, Merletti, Marano). All. Cevoli.

PIACENZA (4-4-2): Tintori; Parisi, Tafa, Nava, Giordano; Munari (dal 34′ s.t. Marino), Castiglia, Rossi, Gonzi (dal 41′ s.t. Rillo); Rabbi (dal 24′ s.t. Cesarini), Raicevic (dal 24′ s.t. Dubickas). (Pratelli, Vivenzio, Lamesta, Armini). All. Scazzola.