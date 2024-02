Il Renate Under 11 incontra il campione del mondo Papu Gomez

Un momento indimenticabile per i giovani talenti della formazione Under 11 del Renate, che hanno avuto l'opportunità di incontrare e farsi fotografare con il calciatore campione del mondo Alejandro Papu Gomez, attualmente in forza al Monza.

La visita del fantasista argentino è stata una vera sorpresa per i giovani calciatori, che hanno potuto condividere un momento speciale con una delle stelle del nostro campionato.

Il post della società: