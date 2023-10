La Lega Serie A scende in campo con la Lega del Filo d'Oro

“Torna la Campagna della Lega del Filo d’Oro “Spazio ai Sogni”, promossa in questo turno di Campionato dalla Lega Serie A e dai messaggi dei più noti portieri.

In occasione delle gare della 10ª Giornata di Serie A TIM, in tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell`iniziativa e in televisione, in Italia e all`estero, andrà in onda una grafica dedicata al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.

Tutti insieme potremo contribuire al sogno di migliaia di bambini e adulti sordociechi e delle loro famiglie e sostenere la Lega del Filo d’Oro, che da quasi 60 anni si prende cura di loro. Basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45514 per supportare un anno di attività del Centro Diagnostico - una struttura unica in Italia dove per ogni bambino e adulto sordocieco viene definito un percorso educativo-riabilitativo personalizzato, che mette al centro il singolo ospite e le sue reali possibilità di miglioramento.

Saranno in particolare i portieri Gigio Donnarumma, Samir Handanovic, Alex Meret, Daniele Padelli e Ivan Provedel a diffondere il messaggio e l’appello a donare. Insieme a loro, a sostenere l’iniziativa gli storici testimonial della Lega del Filo d’Oro Renzo Arbore e Neri Marcorè con alcuni dei direttori d’orchestra più amati, Leonardo De Amicis, Fabio Frizzi, Pinuccio Pirazzoli, Peppe Vessicchio e il “cuoco” Filippo La Mantia.

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali e di 5 o 10 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Tiscali, di 5 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45514 da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile.

Lega del Filo d’Oro dal 1964 è punto di riferimento in Italia per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Oggi la Lega del Filo d’Oro è presente in dieci regioni e segue ogni anno oltre 1000 utenti provenienti da tutta Italia svolgendo le sue attività di assistenza, educazione e riabilitazione nei Centri e Servizi Territoriali di Osimo (AN), Sede principale dell`Ente, Lesmo (MB), Modena, Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA) e nelle Sedi Territoriali di Novara, Padova, Pisa, Roma e Napoli.”

(Comunicato Monza)