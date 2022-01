Serie D, Cade la Vis Nova Giussano

Squadra in casa

Squadra in casa Vis Nova Giussano

Dopo tre vittorie di fila ottenute contro Brianza Olginatese, Casatese e Pontisola, la Vis Nova GIussano di mister Marco Caddeo perde allo “Stefano Borgonovo” per 3-1 da un Brusaporto in grande forma. Per i bergamaschi si tratta della quinta vittoria di fila dopo quelle contro Caravaggio, Virtus Ciserano Bergamo, Arconatese e Sona. Tripletta di uno scatenato Vitali che segna al 38′ della prima frazione e al 7 ‘ e 13′ della seconda. La Vis Nova aveva momentaneamente pareggiato le sorti con Ballabio al 42’ del primo tempo.

Ora le lucertole di Caddeo sfideranno in trasferta il Breno domenica 30 gennaio.