Serie D, Tris Folgore contro i veneti del Sona

La sconfitta subita nella prima gara del 2023 non sembra aver fermato la voglia di trovare i tre punti alla Folgore Caratese. Una domenica invernale, sotto la pioggia, ha visto trionfare con il risultato netto di 3-1 i brianzoli contro la compagine veneta del Sona. Insomma, dopo aver perso contro la capolista Lumezzane, questa volta la squadra guidata da Giuliano Melosi non ha sbagliato e si è rimessa in corsa, per provare a rimanere in categoria ed allontanarsi ancor di più dalla zona retrocessione.

Quella andata in scena a Carate Brianza era una gara da dentro o fuori per entrambe le compagini. Da un lato la Folgore che si trovava in piena zona playoff e dall'altro lato l'ultima della classe Sona che puntava a dare una scossa al proprio campionato. Non passano nemmeno 4' che i padroni di casa brianzoli: dagli sviluppi di un calcio d'Angolo è Valsecchi a mettere in rete il pallone del vantaggio. Gli ospiti provano a reagire e all'11 si rendono pericolosi con Ferrari, ma un grande salvataggio di Ambrosini lascia invariato il punteggio. Il raddoppio arriva quasi al 20', Barazzetta con un'azione personale viene messo a terra in area e il direttore di gara assegna il calcio di rigore a favore dei biancoazzurri. Guilinatti non sbaglia dagli undici metri e porta la Folgore sul 2-0. Nella ripresa gli uomini di Melosi continuano a spingere e al 9' arriva la terza rete: Barazzetta con un grande diagonale batte il portiere veneto e chiude definitivamente la gara. Nel finale gli ospiti trovano la rete "della gloria" con Petdji da calcio d'angolo.

Finisce così, con il punteggio di 3-1 per la Folgore Caratese che sale a quota 24 punti.