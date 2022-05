Una Casati Arcore in grande forma si prepara all'ultima gara del campionato

Il gol decisivo in favore del Casati Arcore, che ha così bissato il successo ottenuto nel match d'andata è arrivato al 25' della ripresa: Scandolara entra in area dal vertice destro e salta in velocità Faye, lasciando poi partire un cross teso che Costantino, di testa, deve solo spingere in rete.

Continua così il finale in crescendo della Casati Arcore che sta disputando un ottimo girone di ritorno. Per l'ultima gara della stagione saranno impegnati contro l'ormai retrocessa lecchese Barzago.

La classifica prima dell'ultima gara di campionato:

Muggiò 67

Alta Brianza 64

Arcellasco 59

Cinisello 57

Olimpiagrenta 45

Lissone 43

Casati Arcore 43

Sondrio 40

Concorezzese 40

Cavenago 39

ColicoDerviese 30

Olgiate Aurora 30

Vibe Ronchese 28

Cob 91 21

Arcadia Dolzago 20

Barzago 18