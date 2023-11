Video Gol Monza-Torino 1-1, highlights e sintesi

Dopo la vittoria contro il Verona, il Monza affronta il Torino in un match importantissimo per capire le ambizioni europee dei brianzoli.

La prima frazione è fin da subito molto equilibrata, con entrambe le squadre che si rendono pericolose in molte occasioni.



La prima inziativa arriva al 7' per i padroni di casa: Zapata lascia partire un destro dai 25 metri che Di Gregorio respinge benissimo.



Passano 4 minuti e i padroni di casa rispondono con Colpani, che su una spizzata di Colombo entra in area e calcia di sinistro, ma la palla va fuori.



I granata al 25' passano in vantaggio con

Rodriguez, che lascia partire un sinistro sotto la traversa, ma Doveri annulla per un fallo in attacco di Zapata.



I brianzoli ci riprovano al 43': Colpani crossa per Gagliardini, ma Milinkovic-Savic é reattivo.



I ragazzi di Juric sblocca il match al 55' con Ilic, che su una palla lavorata da Zapata, di sinistro mette la sfera alle spalle di Di Gregorio.



I biancorossi pareggiano al 65' con il solito Colpani, che su un tocco di Colombo scatta in campo aperto e batte Milinkovic-Savic.

Che occasione per i granata all'80': tiro di sinistro di Ilic respinto da Di Gregorio, Sanabria da due passi spara fuori.

A breve gli highlights del match.