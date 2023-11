Video Gol Verona-Monza 1-3, highlights e sintesi

Dopo il pareggio contro l'Udinese, il Monza vuole tornare a vincere in campionato ma sulla sua strada c'è il Verona, squadra che ha messo in difficoltà tutte le big.



Le due squadre iniziano col freno a mano e nei primi minuti si studiano senza affondare il colpo.



La prima occasione capita ai brianzoli, con Gagliardini, che al 30' colpisce di testa indisturbato ma non trova lo specchio della porta.



I veronesi rispondono al 32' con Duda, che su un recupero su Bonazzoli, controlla e calcia a giro sul secondo palo, prendendo la traversa.



Colpani non ci sta e al 39' prova a mettersi in proprio, salta due difensori, dribbla anche Montipò ma in caduta calcia sull'esterno della rete.



Il meritato vantaggio dei ragazzi di Palladino arriva al 41': Colombo scarica per Colpani e si butta nello spazio, il flaco lo serve ancora e il numero 9 non può sbagliare.



Al secondo minuto del secondo tempo occasione clamorosa di Bonazzoli, che su una sponda di Lazovic non trova incredibilmente la porta.





Il Monza al 73' trova il raddoppio di nuovo con Colombo, che parte in azione personale, salta due difensori e col sinistro a giro batte Montipò.

I ragazzi di Palladino continuano ad attaccare all'84 segnano lo 0 a 3: corner di Kyriakopoulos e colpo di testa vincente di Caldirola.



Minito 86, il Verona accorcia con Folorunsho, che servito da Ngonge calcia trovando la deviazione di Pablo Marì.

A breve gli highlights del match.