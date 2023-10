Video Gol Monza-Udinese 1-1, highlights e sintesi

Squadra in casa

Squadra in casa Monza

Dopo la sconfitta in trasferta a Roma nei minuti di recupero, il Monza affronta l'Udinese con la voglia di portare a casa i tre punti.

Partita fin da subito intensa, che si sblocca grazie a una giocata di Colpani al 27', che servito da Kyriakopoulos, anticipa il difensore e con il destro al volo non sbaglia.



Gli ospiti provano a rendersi pericolosi ma Di Gregorio non deve mai sporcarsi i guanti, se non su qualche corner di Samardzic.

Al 51' si svegliano i bianconeri con Zemura, che su una spizzata di Pablo Marì, stoppa bene con il destro e conclude con il sinistro ma Di Gregorio dice no.

L'Udinese trova il pareggio al 67' con Lucca, che raccoglie un tocco di petto di Kabasele e mette la palla nell'angolino sinistro.



I brianzoli vanno vicini al 2 a 1 al minuto 83 con Ciurria, che riceve sulla trequarti di destra e lascia partire un sinistro a giro che va verso l'incrocio ma Silvestri si tuffa e respinge.

A breve gli highlights del match.