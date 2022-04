Vis Nova Giussano arriva la sconfitta nella gara contro la Folgore. Domani saranno in campo contro la Brianza Olginatese

Una sconfitta per la Vis Nova Giussano che sabato pomeriggio è uscita sconfitta, di misura, contro la capolista Sangiuliano City. Il gol che ha deciso la gara porta la firma dell’ex Fanfulla Qeros. La rete è arrivata su azione personale al 34′ della ripresa. Le azioni più pericolose per le lucertole sono arrivate da con il tiro da fuori di Molteni a pochi minuti dall'inizio della ripresa e che è facile preda di Balducci. Nel finale la Vis Nova si fa pericolosa in avanti con due corner, ma di fatto i gialloverdi rischiano nulla, così dopo sei minuti di recupero è la squadra di Andrea Ciceri a portare a casa l'intera posta. La Vis Nova che è quartultima con trentuno punti, ora dovrà cercare sicuramente di ottenere una vittoria per evitare brutti scenari.

Domani, infatti, le lucertole di Giussano scenderanno in campo contro l'ultima in classfica per provare a cercare tre punti.