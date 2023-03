Il Vis Nova Giussano passa al 95esimo contro il Castello Città Di Cantù

Squadra in casa

Squadra in casa Vis Nova Giussano

Nella 25esima giornata del campionato di Eccellenza, il Vis Nova Giussano trova tre punti fondamentali contro il Castello Città di Cantù.

I padroni di casa partono fortissimo e sfiorano il goal in più occasioni con Mancosu, Abbiati e Redaelli, che vanno vicinissimi alla rete del vantaggio. In particolare Mancosu ha un’occasione ghiottissima ma il portiere si supera e manda in angolo.

Gli ospiti non riescono a trovare la quadra ma incredibilmente si portano a un passo dallo 0 a 1 sugli sviluppi di un corner ma la traversa nega la gioia del goal.

Nel secondo tempo la musica non cambia e al 75’ arriva l’episodio che cambia il match: Rivaletto stende per l’ennesima volta un avversario, dopo giallo ed espulsione.

I brianzoli trovano la rete dei tre punti al 95esimo con Aiolfi, attaccante tesserato nelle ultime settimane che è bravissimo a svettare di testa su cross di Cavalli.