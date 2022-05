Casati Arcore, cambio in panchina per la formazione biancoverde

Lo ha annunciato pochi giorni fa la società direttamente sui propri canali social. Così dopo la salvezza e il grande girone di ritorno, si separano le strade di Emanuele Leoni e la Casati Calcio Arcore. L’allenatore, infatti, era subentrato a stagione in corso a Bosis Davide, dopo i risultati non positivi che stava conseguendo. L'addio ufficiale è arrivato il18 Maggio 2022.

Il club, in una nota ufficiale ha così comunicato il nuovo tecnico: "Ad Emanuele Leoni vanno i più sentiti ringraziamenti per l’ottimo risultato che ha ottenuto da febbraio a Maggio! Gli auguriamo un grosso in bocca al lupo per il proseguio! La società comunica inoltre che il prossimo mister per la stagione 2022/23 alla guida della prima squadra sarà Pietro Pravatà".

Pravatà, il nuovo tecnico, ha allenato al Real Milano, Basiano Masate Sporting e Olimpic Trezzanese. Il mister raccoglie l'eredità di Leoni che bene aveva concluso il campionato di Promozione.