Milan-Lazio, aggredisce uno steward con un pugno: daspo per brianzolo

Ancora un daspo per un tifoso brianzolo allo stadio. Mercoledì sera durante il match Milan-Lazio, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia, un 37enne di Brugherio - tifoso milanista - ha colpito con un pugno uno steward. Un episodio violento, avvenuto nella fase iniziale di filtraggio degli spettatori. Per l'uomo è arrivato un daspo della durata di cinque anni, emesso dal questore di Milano Petronzi.

Non si tratta dell'unico provvedimento della serata: il divieto di accedere alle manifestazioni sportive ha colpito anche un 26enne milanese che è stato indagato per il possesso di artifizio pirotecnico: non potrà entrare allo stadio per i prossimi tre anni.

Il tifoso brianzolo che aveva invaso il campo

Un altro daspo nel weekend era stato emesso nei confronti di un uomo residente in Brianza. Sabato sera, è sceso in campo, invadendo il terreno di gioco, per festeggiare la vittoria del Milan nel derby disputato allo stadio San Siro, a Milano. E gli eccessi nei festeggiamenti della vittoria rossonera per un tifoso 47enne brianzolo sono costati il daspo. Sono stati sei i daspo emessi in quell'occasione dal questore di Milano Giuseppe Petronzi: provvedimenti della durata di 5 anni nei confronti di altrettanti tifosi di entrambe le tifoserie.