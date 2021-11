Promozione, girone B: Il Cavenago si prepara alla trasferta di Colico

Arriva il fine settimana e si riparte con un nuovo turno del campionato di Promozione. La nona giornata vedrà tante sfide importanti nel girone B. Nello specifico andiamo a vedere chi affronterà la neo promossa Cavenago che sta facendo molto bene in questa prima parte del campionato. I giallorossi di Tinelli al momento hanno 13 punti in calssifica e fino a questo momento stanno disputando un signor campionato. Domenica saranno impegnati in una trasferta importante, contro una squadra lecchese che sembra essere in grande forma dopo la gara di Coppa Italia. Stiamo parlando della ColicoDerviese che si trova a quota 8 punti e arriva dalla vittoria contro la tostissima formazione del Muggiò.

Sicuramente quella in programma domenica sarà una bella gara, ricca di emozioni e si spera tanti gol. Appuntamento quindi al Comunale "Lido" di Colico Piano.

Le altre gare in programma domenica 14 novembre 2021.

Altabrianza Tavernerio -Olimpiagrenta

Arcadia Dolzago - Nuova Sondrio

Arcellasco Città Di Erba - Casati Calcio Arcore

Cob 91 - Barzago

Muggiò - Concorezzese

Olgiate Aurora - Vibe Ronchese

Lissone - Cinisello

Ecco la classifica del girone B di Promozione

Muggiò 20

Cinisello 20

Altabrianza Tavernerio 19

Lissone 18

Arcellasco Città Di Erba 15

Vibe Ronchese 14

Cavenago 13

Concorezzese 10

Casati Calcio Arcore 10

Olimpiagrenta 10

ColicoDerviese 8

Cob 91 6

Barzago 5

Nuova Sondrio 4

Arcadia Dolzago 4

Olgiate Aurora 3