La Leon recupera e pareggia negli ultimi minuti di gioco

Un pareggio che non li smuove dall'ultimo posto in classifica, ma da segnali più che positivi alla squadra di Motta. Il 2-2 rimediato in casa contro la Vis Nova Giussano è frutto di una reazione arrivata dopo essere andati sotto di due gol nel giro di 5 minuti.

La Leon parte più offensiva nei primi minuti di gioco: attaccano sulle fasce, e fin da subito arrivano diversi cross all'interno dell'area alla ricerca della testa di Bonseri. Al 9' però arriva la prima occasione per la Vis Nova: una palla persa sulla trequarti regala un contropiede a Fall, che si fa 60 metri palla al piede e si ritrova davanti a Pulze: qui bravo J.Ferrè, che riesce a recuperare e chiudere il suo tiro. Dopo mezz'ora arrivano altre occasioni: al 31' Calmi si libera in area ma il suo mancino viene respinto da Pulze. Due minuti dopo Achenza mettere in rete il pallone inserendosi perfettamente sul cross di Spina, ma si alza la bandierina del guardalinee per un fuorigioco. Al rientro in campo la Vis Nova passa in vantaggio dopo nemmeno tre minuti di gioco: una palla vagante al limite dell'area permette a Ballabio di trovarsi davanti lo spazio giusto per entrare in area e infilare il pallone in rete con un preciso diagonale. Dopo 4 minuti arriva il raddoppio ospite: Ballabio calcia potente, Pulze ci arriva e respinge. Prima di tutti ci arriva Calmi che da posizione ravvicinata infila il tap-in vincente. La reazione nasce proprio qui. Bonseri al 19' conquista una punizione dal lato destro dell'area: A.Ferrè batte forte in mezzo, con un tiro che si infila in rete. Il gol sembra dare quella linfa vitale in più agli uomini di Motta che provano in più occasioni a cercare la rete del pareggio che, finalmente, arriva al 41'. La conclusione di J. Ferrè arriva tra i piedi di Paparella, che con un colpo di tacco devia la traiettoria e batte Ferrara per il 2-2.

Ecco la classifica aggiornata del girone B di Serie D:

City Nova 56

Brusaporto 50

Folgore Caratese 49

Desenzano 44

Legnano 44

Casatese 43

Arconatese 42

Virtus Ciserano 40

Breno 38

Sp. Franciacorta 37

Crema 37

Ponte San Pietro 33

Castellanzese 31

Real Calepina 30

Sona 29

Vis Nova Giussano 27

Caravaggio 25

Brianza Olginatese 24

Villa Valle 22

Leon 22