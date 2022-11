La società che nel 2024 vuole iscrivere una squadra di atleti ciechi e ipovedenti al campionato nazionale

Il presidente dell’asd Cabs Seveso Antonio Minotti (nonché vicepresidente della fibs Lombardia) ha un obiettivo ambizioso per il 2024. Iscrivere al campionato nazionale una squadra di baseball sevesina composta da atleti ciechi e ipovedenti. Ma perché proprio il 2024 se già qualcuno di loro si allena due volte la settimana presso il campo Pistocchini dell'Altopiano? Non è un processo rapido allestire una squadra di questo tipo, perché non bastano i giocatori ma serve anche formare i cosiddetti assistenti che sono persone normodotate il cui compito è quello di guidare nel gioco fornendo continuamente una serie di riferimenti alla persona non vedente.

Come sarà possibile

"Vi posso assicurare che non è affatto semplice e per questo motivo serve organizzare dei veri e propri corsi di formazione con istruttori esperti e qualificati. Ogni azione di campo ha un segnale preciso, dal battito ritmato delle mani al cicalino. Bisogna sapere quando il giocatore non vedente, magari in prossimità della base, deve andare in scivolata, oppure rallentare, curvare, fermarsi. Insomma, bisogna oltre che conoscere le regole del gioco - che sono diverse e semplificate da quelle classiche del baseball - avere padronanza della gestualità e saperla trasmettere con esattezza a chi sta giocando creando con lui un certo feeling" spiega benissimo Minotti che, secondo i suoi piani, vuole dedicare il 2023 alla formazione del personale di assistenza e poi dal 2024 confrontarsi in campionato con le altre realtà nazionali.

11 le squadre dei Cabs per il 2024

Attualmente i Cabs hanno otto squadre, diventeranno dieci nel 2023 e, quindi, undici nel 2024 con la squadra di ciechi e ipovedenti. Proprio per sensibilizzare la cittadinanza e dare forza al progetto, domenica pomeriggio al Pistocchini è andata in scena a scopo dimostrativo una partita tra Patrini Malnate bxc e Umbria Redskins bxc in quattro inning. Erano presenti sul diamante di Seveso anche il sindaco Alessia Borroni, il vicesindaco Luca Varenna e l'assessore allo Sport Marco Mastrandrea che hanno assicurato vicinanza e collaborazione da parte dell'Amministrazione Comunale alla bella idea di Minotti di allargare il suo progetto sportivo anche al sociale aprendo i Cabs a una squadra per ciechi. Ma non solo. Mastrandrea si è anche messo alla prova con occhi bendati simulando una fase del gioco, come hanno fatto altri spettatori vedenti.