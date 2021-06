L'Autodromo si rinnova: aperta una pista di kart nel Tempio della Velocità

All’Autodromo Nazionale Monza nasce il Monza Circuit Karting, una pista di kart semipermanente nell’area interna Parabolica per il divertimento di adulti e bambini.

A partire da sabato 19 giugno, gli appassionati di motori hanno la possibilità di vivere un’esperienza di guida sui kart nel Tempio della Velocità grazie ad un tracciato di 480 metri appositamente allestito a pochi metri dalla celebre curva Parabolica.

Il Monza Circuit Karting è aperto ad adulti e bambini (a partire dai 6 anni). Per i più piccoli fino ai 14 anni (con un’altezza minima di 125 cm), sono a disposizione tre minikart a quattro tempi. Gli appassionati con più di 14 anni e gli adulti possono invece noleggiare sei kart a quattro tempi.

Tutti i kart hanno motore a scoppio e con il noleggio viene fornito anche il casco. Il servizio viene gestito nel pieno rispetto delle norme covid. A ogni pilota verrà infatti fornito un sottocasco usa e getta. Il tracciato è realizzato con delle barriere completamente eco-compatibili, create con materiali riciclabili e studiate per garantire i più alti standard di sicurezza ai piloti.

La pista è dotata anche di griglia di partenza; darà aperta dalle 9.30 alle 19 nei giorni prefestivi e festivi. Sul sito ufficiale del circuito www.monzanet.it saranno pubblicati i giorni di apertura settimanali, secondo le esigenze dettate dagli eventi ospitati dall’Autodromo.

Per una sessione di kart di dieci minuti, il costo è di 15 euro per gli adulti e di 12 euro per i bambini. Sarà possibile noleggiare anche la pista in esclusiva per privati ed aziende.

L’area del Monza Circuit Karting è attrezzata con un servizio di cronometraggio per sfidare i propri amici, degli spogliatoi e i servizi igienici. Maggiori informazioni sulle attività sono disponibili sul sito www.monzanet.it oppure telefonando al numero 340.5158269, scrivendo alla e-mail sales@gotrackbarriers.com o, per eventi aziendali, all'indirizzo eventi@monzanet.it.