Promozione, continua il momento positivo del Lissone

La formazione biancazzurra guidata da Cavalli ha superato per 4-2 la Concorezzese di Nava che sembra faticare in questo avvio di stagione. Nel giro di venti minuti il Lissone ribalta completamente la partita, sotto di due gol dopo neanche dieci minuti di gioco, risponde immediatamente alla Concorezzese: prima con Colombo, poi Romeo e Mazzini. Che in cinque minuti ribaltano completamente la gara e dimostrano come la formazione biancoazzurra sia una delle squadra da battere in questa stagione. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Colombo, che segna il poker.

Ora appuntamento a domenica 24 ottobre in trasferta contro la Vibe Ronchese.



IL TABELLINO:



MARCATORI: 4’ Sclapari (C), 10’ Lovece (C) (R), 12’ Colombo E. (ACL), 16’ Romeo (ACL) (R), 18’ Mazzini (ACL), 80’ Colombo E. (ACL)



AC LISSONE: Radicula, Dionisi, Brambilla (79’ Biancardini), Borgoni, Molteni, Colombo E., Bonoldi (68’ Ramadan M.), Motta, Mazzini, Romeo (83’ Lamin), Ramadan L. (83’ Donnadio). A disp. Mauri, Ardagna, Colombo M., Borsetti, Biella. All. Cavalli Massimiliano

CONCOREZZESE: Salvetti, Bordogna (84’ Colombo Mauro), Bosisio, Bramati, Biraghi, Gasperini, Riminucci (53’ Calloni), Parma (84’ Bonfanti), Lovece, Zangari (70’ Pizzi), Sclapari. A disp. Di Vincenzo, Colombo Mattia, Lucarini, Marzucca, Oteri. All. Nava Claudio

ARBITRO: Pina Andrea Kilian di Como