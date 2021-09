Serie D: ecco il calendario delle squadre brianzole

L'appuntamento più atteso era oggi 9 settembre alle ore 12 sui canali della Lega Nazionale Dilettanti. Sì perché finalmente, dopo settimane di attesa, sono stati ufficialmente pubblicati i calendari di questa stagione sportiva. Visto il notevole ritardo, non c'è stata nessuna cerimonia, ma bensì le dirette interessate e tutti gli appassionati di calcio hanno scoperto il calendario direttamente dal sito della LND.



Come detto, i tempi sono molto stretti. Il campionato dovrebbe iniziare il 19 settembre e le ben 172 squadre sono state divise nei nove gironi proprio nella giornata di martedì 7 settembre dopo settimane tra ripescaggi, rinunce, nuove iscrizioni. Insomma, questa stagione per la serie D è iniziata in salita. Cinque gironi da venti squadre (A,B,D,H,I) mentre gli altri quattro nella classica forma da 18 team.

Ricordiamo che le tre squadre brianzole sono state inserite nel girone B. Un girone quasi tutto quasi tutto lombardo, che non le vedrà impegnate in trasferte così lunghe. Ecco quindi, ricapitolando, quali saranno le avversarie di Leon, Folgore Caratese e Vis Nova Giussano in questa stagione: Sona, Arconatese, Brianza Olginatese, Breno, Brusaporto, Caravaggio,Casatese, City Nova, Castellanzese, Crema, Desenzano Calvina, Legnano, Ponte S. Pietro, Real Calepina, Sporting Franciacorta, Villa Valle, Virtusciseranobergamo.



Ma vediamo quale sarà la prima giornata di campionato: la Folgore Caratese sfiderà in casa la Brianza Olginatese, il Leon esordirà nel campionato contro la Castellanzese alla Leon Arena e infine il Vis Nova Giussano sempre in casa sfiderà il Breno.



Di seguito le altre gare di tutto il girone:



ANDATA 19/09/21 - RITORNO 16/01/22

FOLGORE CARATESE A.S.D. - BRIANZA OLGINATESE

LEON SSD A R.L. - CASTELLANZESE 1921

VIS NOVA GIUSSANO – BRENO

ANDATA 26/09/21 - RITORNO 23/01/22

CALCIO BRUSAPORTO - LEON SSD A R.L

CASTELLANZESE 1921 - VIS NOVA GIUSSANO

LEGNANO SSDARL - FOLGORE CARATESE A.S.D.

ANDATA: 3/10/21 – RITORNO 30/01/22

FOLGORE CARATESE A.S.D. - CREMA 1908 S.S.D.AR.L

LEON SSD A R.L. - PONTE SAN PIETRO SSDARL

VIS NOVA GIUSSANO - LEGNANO SSDARL

ANDATA: 6/10/21 - RITORNO 2/02/22

CREMA 1908 S.S.D.AR.L. - VIS NOVA GIUSSANO

BRENO - FOLGORE CARATESE A.S.D

SG CITY NOVA F.C. - LEON SSD A R.L.

ANDATA: 10/10/21 – RITORNO 6/02/22

LEON SSD A R.L. - CARAVAGGIO SRL

SONA CALCIO - FOLGORE CARATESE A.S.D.

SPORTING FRANCIACORTA ARL - VIS NOVA GIUSSANO

ANDATA 17/10/21 - RITORNO 13/02/22

ARCONATESE 1926 SSDARL - LEON SSD A R.L.

FOLGORE CARATESE A.S.D. - VIRTUSCISERANOBERGAMO1909

VIS NOVA GIUSSANO - SONA CALCIO

ANDATA 20/10/21 - RITORNO 16/02/22

LEON SSD A R.L. - FOLGORE CARATESE A.S.D.

VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 - VIS NOVA GIUSSANO

ANDATA: 24/10/21 - RITORNO 20/02/22

FOLGORE CARATESE A.S.D. - VILLA VALLE SSDARL

VIS NOVA GIUSSANO - LEON SSD A R.L

ANDATA: 31/10/21 - RITORNO 27/02/22

LEON SSD A R.L. - SONA CALCIO

REAL CALEPINA F.C. SSDARL - FOLGORE CARATESE A.S.D.

VILLA VALLE SSDARL - VIS NOVA GIUSSANO

ANDATA 7/11/21 - RITORNO 6/03/22

FOLGORE CARATESE A.S.D. - CARAVAGGIO SRL

VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 - LEON SSD A R.L

VIS NOVA GIUSSANO - REAL CALEPINA F.C. SSDARL

ANDATA 14/11/21 - RITORNO 20/03/22

CARAVAGGIO SRL - VIS NOVA GIUSSANO

ARCONATESE 1926 SSDARL - FOLGORE CARATESE A.S.D

SPORTING FRANCIACORTA ARL - LEON SSD A R.L

ANDATA: 21/11/21 - RITORNO 27/03/22

FOLGORE CARATESE A.S.D. - SPORTING FRANCIACORTA ARL

LEON SSD A R.L. - VILLA VALLE SSDARL

VIS NOVA GIUSSANO - ARCONATESE 1926 SSDARL

ANDATA 28/11/21 – RITORNO 3/04/22

FOLGORE CARATESE A.S.D. - VIS NOVA GIUSSANO

REAL CALEPINA F.C. SSDARL - LEON SSD A R.L.

ANDATA 5/12/21 - RITORNO 10/04/22

CALCIO BRUSAPORTO - FOLGORE CARATESE A.S.D.

LEON SSD A R.L. – BRENO

VIS NOVA GIUSSANO - CALCIO DESENZANO CALVINA

ANDATA: 8/12/21 - RITORNO 14/04/22

FOLGORE CARATESE A.S.D. - CASTELLANZESE 1921

LEON SSD A R.L. - CALCIO DESENZANO CALVINA

VIS NOVA GIUSSANO - SG CITY NOVA F.C.



ANDATA 12/12/21 - RITORNO 24/04/22

BRIANZA OLGINATESE - VIS NOVA GIUSSANO

CASATESE - FOLGORE CARATESE A.S.D.

LEGNANO SSDARL - LEON SSD A R.L.

ANDATA 19/12/21 - RITORNO 1/05/22

FOLGORE CARATESE A.S.D. - CALCIO DESENZANO CALVINA

LEON SSD A R.L. - CREMA 1908 S.S.D.AR.L.

VIS NOVA GIUSSANO – CASATESE

ANDATA 22/12/21 - RITORNO 8/05/22

CASATESE - LEON SSD A R.L

PONTE SAN PIETRO SSDARL - VIS NOVA GIUSSANO

SG CITY NOVA F.C. - FOLGORE CARATESE A.S.D.

ANDATA 9/01/22 - RITORNO 15/05/22

LEON SSD A R.L. - BRIANZA OLGINATESE

FOLGORE CARATESE A.S.D. - PONTE SAN PIETRO SSDARL

VIS NOVA GIUSSANO - CALCIO BRUSAPORTO