Serie D, il commento di Mister Motta sulla partita contro la Vis Nova Giussano

La vittoria di misura da parte della Leon in casa della Vis Nova Giussano, catapulta la compagine monzese a quota 11 punti e in tredicesima posizione a solo una distanza dal gruppone centrale. Ecco le parole di mister Motta a fine gara: "Oggi c’è stata una reazione. Dopo la sconfitta subita mercoledì l’obiettivo era quello di centrare i tre punti e devo dire che ci siamo riusciti. La Vis Nova sapevamo che era una squadra tosta, visto anche l’ultima gara che ha disputato contro la Virtus CiseranoBergamo, quindi una squadra che anche se è rimasta in inferiorità numerica è andata avanti con il possesso palla cercandoci di mettere in difficoltà. Sicuramente dopo aver fallito il rigore abbiamo avuto leggermente paura, era una partita da chiudere prima. Ma ripeto era fondamentale portare a casa i tre punti e lo abbiamo fatto"