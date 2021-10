Serie D, la Leon acquista un nuovo centrocampista

La Leon dopo la vittoria ottenuta contro la Vis Nova Giussano domenica scorsa annuncia l'arrivo di un nuovo giocatore: Federico Zazzi.

Questo il comunicato stampa della società monzese: "Il centrocampista classe 1997 è stato ufficialmente presentato nella tarda serata di ieri. Ma chi è il nuovo giocatore della formazione di Motta? Zazzi ha militato nella scorsa stagione alla Castellanzese ma ha un curriculum alle spalle di tutto rispetto: un percorso nelle giovanili del Monza, per poi passare al Varese con cui approda nel calcio tra i grandi e nel 2015-2016 vince il campionato di Eccellenza a soli 18 anni collezionando pensate un po' 29 presenze. Le successive due stagioni lo vedono vestire la maglia biancorossa, in Serie D, arrivando anche a disputare i playoff con cui raccoglie 45 apparizioni. Nel 2018-2019 il ritorno in Eccellenza, con la maglia del Brugherio, dove anche in questo caso riveste un ruolo importante. Nel 2019-2020 invece l’approdo alla Vigor Carpaneto, l’anno scorso alla Castellanzese, poi ad inizio anno passato alla Casatese e ora l’arrivo in casa Leon. Benvenuto Federico!"