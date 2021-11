Serie D, la Vis Nova Giussano vince sul campo del Caravaggio

In programma nella giornata di ieri nel campionato di Serie D c'era già una partita "salvezza". Stiamo parlando della sfida tra la Vis Nova Giussano e il Caravaggio, entrambe nella parte bassa della classifica. Nella prima frazione di gioco i brianzoli si portano in vantaggio grazie al gol di Marcelo Orellana Cruz, ancora una volta a suo agio davanti alla porta. Nella ripresa il Caravaggio si rimette in corsa al 29′ della ripresa per merito di Lamesta ma al 34′ Fall si conferma un punto di riferimento e su calcio di rigore sigla il definitivo 2-1. La Vis Nova sale a quota undici punti dando un po’ di respiro alla sua classifica. Per la Vis Nova è la seconda vittoria in trasferta dopo quella della nona giornata coll’1-5 inflitto al Villa Valle. E domenica affronterà la capolista Arconatese che ha superato per 3-1 la Folgore Caratese.