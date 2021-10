Serie D, la Vis Nova perde contro la Virtus CiseranoBergamo

Pur giocando una buona partita la Vis Nova Giussano subisce un’altra sconfitta sul terreno della Virtus Ciserano Bergamo. La squadra di mister Marco Caddeo è passata in vantaggio con Fall su rigore al 28’ della ripresa. La Vis Nova fallisce clamorosamente il raddopppio al 32′ quando Calmi, ben pescato in contropiede dallo stesso Fall, spara su Colleoni. E così arriva il pareggio per i padroni di casa bergamaschi con Ambrosini di testa su assist di Gerevini da sinistra al 35’ e grande thrilling nel finale. La Virtus resta in dieci per il doppio giallo a Del Carro, ma è proprio nei minuti finali di recupero che a trovare la rete del vantaggio che sancisce ancora una sconfitta per i monzesi è Jaouhari.