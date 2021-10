Serie D, vittoria per la Leon che si riscatta dal turno infrasettimanale

La Leon reduce dalla dura sconfitta subita contro la Folgore Caratese inizia la gara con il freno a mano tirato, per diventare incisiva poi in contropiede. L'occasione più ghiotta dopo i primi venti minuti di gioco è della Vis Nova al 24’ con Pulze che di piede ferma Fall. Ma è nei minuti di recupero che arriva il gol della squadra guidata da Motta. Ferrara affronta Ferrè, la sfera va in angolo e sul conseguente tiro dalla bandierina, Bonseri salta più in alto di tutti e segna l’1-0 al 48’.

La ripresa invece è condizionata dai vari episodi: al minuto 10, viene espulso Tranquillini (della Vis Nova) per doppio giallo, visto che pochi secondi prima aveva atterrato Leotta in Area. Per il direttore di gara è rigore. Bonseri va dagli undici metri ma la palla si inchioda sul palo. L’errore della Leon dà slancio alla Vis Nova, che si getta alla ricerca del pari: sfiorato al 21’ quando D’Ambrosio annulla per fuorigioco la rete in mischia di Ballabio. È l’ultima vera occasione della partita, perché nonostante gli spunti di Orellana, la Vis Nova sbatte sul muro della Leon e il risultato non cambia più, nonostante l’espulsione di Bartoli che lascia i padroni di casa in 9.

Appuntamento a domenica 31 ottobre alle 14.30 tra le propria mure amiche.