Strepitoso Monza: batte l’Udinese e vola agli ottavi

Il Monza non molla mai. Ancora una volta lo ha dimostrato la squadra di Palladino e ieri, contro l'Udinese, si è conquistata a pieno merito la vittoria e il passaggio del turno: ad attendere i biancorossi ci sarà la Juventus di Allegri.

Una gara al cardiopalma quella andata in scena alla Davis Arena, dove la partita di fatto si anima nella seconda frazione. Partono molto meglio, rispetto ai padroni di casa dell’Udinese, i ragazzi di Palladino che si rendono pericolosi con il contropiede di D’Alessandro che non riesce a battere un attento Padelli. Al 45’ ecco che la gara si sblocca con un tiro da fuori area di Valoti, complice anche la deviazione di Ehizibue che fa impennare il pallone sotto al sette. Nel secondo tempo succede di tutto: Perez pareggia al 49’ e porta in avanti i padroni di casa al 68’. Neanche tempo di esultare per il sorpasso che Molina pareggia al 69’. Ecco che Andrea Petagna, si prende sulle spalle la sua squadra e tre minuti dopo riporta in vantaggio la squadra di Palladino con un gol straordinario. Nel finale, ancora un’occasione per parte: Pereyra colpisce il palo e ancora Petagna non riesce a trovare la doppietta per una strepitosa parata di Padelli.

Appuntamento a gennaio 2023 per gli ottavi di finale contro la Juventus.